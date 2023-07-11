وزيرة الخارجية الإندونيسية تحذر من تهديد الأسلحة النووية

حذرت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية، مطالبة القوى العالمية بالتوقيع على معاهدة لإبقاء المنطقة خالية من مثل هذه الأسلحة.

وقالت مارسودي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - "لا يمكننا أن نكون آمنين حقا بوجود أسلحة نووية في منطقتنا"، مضيفة "مع الأسلحة النووية، نحن على بعد خطأ واحد فقط من نهاية العالم".

تأتي هذه التصريحات قبيل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر أن تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في العاصمة الإندونيسية (جاكرتا).

ومن المقرر أن تبحث القمة الحرب الأهلية في ميانمار والتوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقوية الاقتصادات الإقليمية وسط الرياح المعاكسة العالمية التي أثارتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد وقعت دول الآسيان في عام 1995 معاهدة أعلنت التزام جنوب شرق آسيا بأن تكون منطقة خالية من الأسلحة النووية.. ومع ذلك، أعربت مارسودي عن أسفها لعدم توقيع أي من القوى النووية في العالم على الاتفاقية ودعت إلى بذل جهود متجددة لإقناع تلك الدول بالتوقيع.