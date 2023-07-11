"il Bayou" سهل حشيش.. أحدث مشروعات TLD-The Land Developers للتطوير العقاري

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 01:12 م

مساحات متنوعة من الفيلات والشقق السكنية تناسب تطلعات العملاء

مدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاك

تسهيلات كبيرة في التعاقد بـ 15% مقدم من ثمن الوحدة والسداد حتى 6 سنوات

خطة توسعية طموحها وضعتها شركة TLD-The Land Developers، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، للتوسع داخل السوق العقاري المصري، والاستثمار في وجهات جديدة، تماشيًا مع أهداف الدولة للتنمية السياحية وخطة التنمية العمرانية، ولذلك أطلقت الشركة أحدث مشروعاتها il Bayou، في سهل حشيش بالبحر الأحمر، بحجم استثمارات كلية بلغ نصف مليار جنيه، وهو نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري السياحي، كما يعد il Bayou باكورة مشروعات الشركة في هذا المجال، واستكمالا لمسيرة أعمالها برؤية وفكر مختلف في السوق العقاري وهو ما تتميز به TLD عن غيرها من الشركات.

il Bayou، مشروع سكني فندقي ساحلي في سهل حشيش بالبحر الأحمر، متكامل الخدمات بموقع متميز، يتم تطويره على مساحة 45،000 متر مربع، بتصميم عالمي من شركة L35 Madrid، حيث يمنح الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالأجواء الخلابة، تجربة معيشية غير مسبوقة، من خلال مساحات متنوعة ومختلفة من فيلات كاملة التشطيب على أعلى مستوى مع حمامات سباحة خاصة بجميع الفيلات وشقق فندقية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى club house، حمام سباحة كبير، مطعم، مسطحات مائية، مناظر طبيعية مميزة Gym & Spa.

يعتمد تصميم il Bayou، على جودة المساحات المشتركة والمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، ويوفر التصميم شبكة متكاملة من الشوارع المخصصة للمشاة، جنبًا إلى جنب مع منتزه promenade المركزي، بمساحات شاسعة من الحدائق والخضرة يطغى عليها البحيرات المائية.

ويقدم il Bayou مجموعة متنوعة من الخيارات بمساحات مختلفة تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء، حيث يوفر 85 وحدة فقط ما بين فيلات مستقلة، توين أو تاون هاوس، بالإضافة إلى 60 شقة فندقية، بمساحات تبدأ من 175 مترا، تسلم جميعا كاملة التشطيب بالتكييفات وعلب المطابخ والدواليب للغرف والسخانات،بحجم أعمال مقاولات 200 مليون جنيه تقريبا، ومستهدف مبيعات 300 مليون جنيه خلال 2023.

يقع il Bayou في موقع استراتيجي بسهل حشيش، وهو المشروع الوحيد في المنطقة الذي يوفر مدخل مباشر للشاطئ خاص بالملاك،كما يبعد المشروع 9 دقائق فقط عن مدينة سهل حشيش القديمة، و6 دقائق من المارينا، و15 دقيقة من المطار، و35 دقيقة من سيتي سنتر الغردقة، و45 دقيقة من الجونة. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في خلال 5 سنوات من تاريخ إطلاقه نهاية 2022، حيث تم حجز المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 30% من الفيلات،وتقدم الشركة تسهيلات كبيرة في التعاقد بـ 15% مقدم من ثمن الوحدة حتى 6 سنوات.

ويحرص il Bayou، على الالتزام بكل الاعتبارات البيئية ومعايير تحقيق الاستدامة، ويأتي تصميم المشروع مستوحى من البيئة المحيطة ليتعايش ويتكامل داخل هذه البيئة، وينعكس ذلك في كل مكونات المشروع والمواد المستخدمة في البناء بألوانها وخاماتها ليكون مشروع مستدام مع الطبيعة الخلابة بدون أي تأثير بشري أو سلبي على البيئة.

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