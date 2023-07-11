أول رد من نقابة الموسيقيين بشأن الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

كتب نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "بعض الزملاء الصحفيين أرسلوا لي صوره للفنان إيمان البحر درويش في حالة مرضية صعبة جداً يصعُب عليّٰ نشرها.. أرجو من الزملاء من يعرف أي رقم من أرقام أسرته أن يرسله لي في أسرع وقت حتى تقوم النقابه بدورها على وجه السرعة".

وكانت قد نشرت أمنية البحر صورة لوالدها الفنان إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكشفت الصورة عن تدهور كبير في الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش، وأرفقت ابنته الصورة بتعليق: "سيشهد التاريخ، إن دا بقى الفنان إيمان البحر درويش".

وكان كشف الشاعر عوض بدوي عن تطورات الحالة الصحية له وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واطمأنيت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقائه ومُحبيه، هو بخير ويستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجع لنا بألف ألف سلامة”.