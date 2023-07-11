البيت الأبيض: حلف الناتو غير منقسم.. وتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية "أمر مؤقت"

كشف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الأمريكي، عن أن مسألة تزويد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بذخائر عنقودية هو أمر مؤقت، وأن ذلك الإجراء لم يتسبب في انقسام أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول القرار، لافتًا إلى أن هناك بالفعل بعض الدول تحفظت على قرار واشنطن إلا أن ذلك التحفظ ليس معناه وجود انقسام داخل الحلف العسكري.

سوليفان في إفادته الصحفية، أكد أن هناك بعض دول التكتل لا تدعم توجه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الالتزامات القانونية المتعارف عليها في حلف الناتو، لافتًا إلى أن تلك الآراء لا تؤثر على وحدة الصف في الحلف، خاصة وأن هناك شائعات أثيرت مؤخرًا حول وجود انقسام بين الدول الأعضاء وأن تلك الشائعات "مبالغ فيها".

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على قرار تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، وأنه إجراء مؤقت لحين زيادة إنتاج القذائف التقليدية وزيادة المخزون الأمريكي من الأسلحة، خاصة بعد استهلاك الحرب في أوكرانيا للكثير من المخزون الأمريكي والغربي من الأسلحة والقذائف.