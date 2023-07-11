عبدالله جمعة خارج حسابات أسوريو في مباراة القمة

خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج المخصص للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية، وعقب أداء اللاعب التدريبات التأهيلية داخل الملعب، قام بخوض جلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويسعى عبدالله جمعة، لاستعادة لياقته البدنية والعودة مرة أخرى لحسابات خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.