ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 130 فلسطينيا بينهم مصابون خلال العدوان على جنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في مدينة "جنين" ومخيمها، خلال العدوان العسكري الأخير. 

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، عقب زيارة مُحاميتها شيرين العراقي، لسجن "مجدو"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 130 مواطنا بينهم مصابون من مخيم جنين، حيث حولت عددا منهم إلى الاعتقال الإداري. 

وأشارت إلى أن هناك اكتظاظا عاليا في أقسام السجن، حيث قامت إدارته بفتح قسم إضافي مخصص لأسرى المخيم. 

من جهته، قال ممثل سجن "مجدو" جاسر أبو سريس: "شهدنا فترة صعبة مع اجتياح مخيم جنين من حملة اعتقالات كبيرة والأعداد في ازدياد يوما بعد يوم، والقسم خالٍ من أي مقومات حياتية، ويجب أن يتم تجهيزه من ناحية توافر الغذاء، والمستلزمات الأساسية، ليستطيع الأسرى العيش بكرامة".

هيئة الأسرى الفلسطينيين الاحتلال جنين