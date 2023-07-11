تحرير 146 محضر إشغال فى مركزى بنى مزار والمنيا

أكد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع حى غرب وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع ورفع الإشغالات أمام جامعة المنيا وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت عن تحرير ١٤٠ محضر إشغال منها ١٢ محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و١٢٠ إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسودانى، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.