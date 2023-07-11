محافظ المنيا يوجه بسرعة حل مشكلات الصرف الصحى بسمالوط

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 01:15 م

وجة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بسرعة بحث شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها على الفور، وفى هذا الإطار تفقد سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، خزانات عمارات السلخانة للوقوف على الحل الأمثل والفورى لمشكلة الصرف الصحى.

وتم التنسيق مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة مد خطوط شبكة الصرف الصحي وربطها بطريق عرب الزينة لخدمة المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى توجيه رئيس حى شرق المدينة بمتابعة أعمال كسح المياه من خزانات تلك العمارات بشكل يومى.

وفى سياق متصل، بحث رئيس المركز مشكلة المياه الجوفية بالمنطقة الواقعة بجوار كوبرى البحر اليوسفي بقرية بني غني محل شكوى الأهالى بعد تفقد الشارع الرئيسي وبعض الشوارع الفرعية بالقرية.

وأشار إلى أنه جارى متابعة الشكوى وإنارة الطريق وشفط المياه الجوفية بشكل دوري باستخدام معدات الوحدة المحلية، تمهيداً لوضع حل جذري للمشكلة بالمنطقة.