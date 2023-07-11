فقرة تدريبات خططية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 126

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبات خططية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة الخططية التي شارك فيها جميع اللاعبين تنفيذ بعض الجمل والأمور التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

واستمرت هذه الفقرة لفترة طويلة خلال المران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو ومدحت عبد الهادي على الإشراف وقيادة التقسيمة، وتم نقل التعليمات بشكل مستمر خلالها و تصحيح بعض المواقف الفنية، و الإجتماع باللاعبين سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.