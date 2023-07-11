"ناسا" تحتفي بمصور مصري وتختار صورته للصحراء البيضاء كصورة للعام

اختارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إحدى الصور التي التقطها المصور المصري المختص بالتصوير الفلكي، عمرو عبد الوهاب، لتكون "الصورة الفلكية لليوم"، والتي تختارها بشكل يومي من كبار مصوري الفلك في العالم.

والتقط عمرو عبد الوهاب صورته في الصحراء البيضاء بمصر، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شمال واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، على مسافة حوالي 500 كيلومتر من العاصمة القاهرة، ويصف المصور تلك المنطقة بأنها "واحدة من أعظم الأماكن الموجودة على وجه الأرض، وإحدى عجائب الكون".

ويتذكر المصور المصري كواليس صورته الفائزة، قائلا: "كانت منذ أكثر من عام، عندما استضفت اثنين من مصوري ناشونال جيوغرافيك للتخييم لأيام في الصحراء البيضاء والتقاط صور لها، وكانوا قادمين بمعدات وأجهزة مميزة، وقررنا حينها أن نتحدى بعضها في التقاط أكثر صورة مميزة".

ويتابع: "بدأنا التصوير من الرابعة عصرا تقريبا وحتى شروق شمس اليوم التالي. جلس كل منّا بعد ذلك لكي يظهر صورته للآخرين، وعندما رأوا الصورة وجهوا لي التحية على النتيجة التي وصلت إليها بمعدات تعتبر بدائية مقارنة بهم".

ويقول: "كل لحظة رأيت فيها السماء كانت محفورة في ذهني، وكانت لدي رغبة في ترجمتها، فالبداية كانت صعبة، ولم يكن أي أحد قد دخل عالم تصوير الفضاء، ولم تكن هناك معدات كافية، أو يحق لنا اقتناء تلسكوب".

وفي تلك الفترة قرر المصور المصري تنفيذ أول تلسكوب بنفسه، ونجح في ذلك، ويقول: "كان الجميع لا يصدقون ما فعلته، صناعة مصرية خالصة، استطعت من خلاله التواجد ورصد عدد من الظواهر، وسط كوكبة العلماء ومصوري الفلك من شتى بقاع الدنيا، واستكشاف المجهول".