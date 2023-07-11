الواقعة رقم 6 توقع لص الشقق السكنية بمدينة بدر في قبضة الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص المتهم بالقيام بـ6 وقائع سرقات شقق سكنية حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته "كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، مفك، قصافة"، وبمناقشتة عن مصدر المضبوطات أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة ، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.