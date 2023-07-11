انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للأهلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، انتظام ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر، استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب عودتهم للقاهرة بالأمس بعد المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت مؤخرا في المغرب.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على تقديم التحية للثلاثي على الأداء الذي ظهروا به مع المنتخب الأولمبي، والمساعدة في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وشارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، سواء في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.