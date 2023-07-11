مخرج مسرحية "فلوسك ايه": لا نركز على الأموال وهدفنا القيم الإنسانية

قال عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومخرج العرض المسرحي فلوسك ايه، إن مبادرة "ابني أديبا" التي أطلقتها التنسيقية تستهدف الاهتمام بالنشئ، موضحًا: «لا نعلم المشاركين في المبادرة أي شيء مرتبط بالسياسة أو توجه فكري خالص، لكننا نعلمهم تعزيز البنية الثقافية، لأن هذا الأمر يصنع الشخصية».

وأضاف "عزوز" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تتضمن مجموعة من الأنشطة مثل الرسم والرسوم المتحركة والقراءة والكتابة القصصية، وهناك جزء خاص بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، ومؤخرا، بدأنا العمل على جزء التمثيل.

وتابع: "التمثيل كان أخر ما عملنا عليه، وعملنا مع الأطفال على تدريب الصوت والتعبير الجسدي والخيال والتخيل وتمرين التركيز، وطوال هذه الفترة تطور المشاركون بشكل كبير جدا وهو ما أسعدنا".

وعن مسرحية فلوسك ايه، قال: "تتناول التنمية المستدامة، والأطفال هم من كتبوا المسرحية بشكل كامل كنتاج لابني أديبا، وفي هذا النص نناقش عائلتين، محافظة ومهملة، العائلة المحافظة تعمل على استغلال مخلفاتها ولا تهدر المياه أو الأكل، أما العائلة المهمة، فإنها على النقيض من ذلك تماما.. العائلة المحافظة تقول الحمد لله يا رب أنا فلوسي حلال والعائلة المهملة تقول ليه يارب ؟! هو أنا فلوسي حرام".

وأردف: "لا نركز على الأموال، ولكن القيم، فهناك عائلة استثمرت اموالها جيدا في التربية، والعائلة الأخرى لم تفعل ذلك".