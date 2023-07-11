كوريا الجنوبية ترسل أجهزة للكشف عن الألغام وبدلات واقية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في سول اليوم/ الثلاثاء/ أن كوريا الجنوبية أرسلت أجهزة الكشف عن الألغام والبدلات الواقية في أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أنها أرسلت طائرة نقل عسكرية تحمل إمدادات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا.

وجاءت دفعة المساعدات الأخيرة في الوقت الذي من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول فيه قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا اليوم، حيث من المؤكد أن تكون قضية أوكرانيا على رأس قائمة المواضيع المطروحة.

وفي العام الماضي أرسلت كوريا الجنوبية ثلاث دفعات من المساعدات العسكرية غير القتالية إلى أوكرانيا، بما في ذلك مجموعات الإسعافات الأولية والأدوية والأقنعة الواقية من الغازات والخيام والسترات الواقية من الرصاص والمواد الغذائية للقوات الميدانية.