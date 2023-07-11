بالفيديو.. طارق الشناوي: اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان موفق ولا بد من استمراره طوال العام

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان العلمين هو أكبر من فكرة مهرجان، حيث إن العالم أصبح يدرك أهمية وجمال مدينة العلمين، وما يتم فيها يعتبر نشاط متعدد الأوجه ومستمر لفترة زمنية طويلة.

وأضاف "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن واختيار مدينة العلمين لتحتضن هذا النشاط هو اختيار موفق للغاية، نظرًا لما تمتلكه من جاذبية منفردة وستجذب أنظار العالم، موضحًا أن مهرجان العلمين سيستمر لمدة شهر، ومن الممكن أن يصبح المهرجان ممتدًا طوال العام، لكونه متلقًا متنوعًا.

وأكد أن المهرجان سيكون له مردود اقتصادي، وسيسهم في تنشيط الاقتصاد المصري، موضحًا أن مدينة العلمين تتميز ببنية تحتية رائعة، وكان هناك رؤية منذ سنوات تدل على احتلال مدينة العلمين مرتبة كبيرة لدى المواطنين والسائحين.

وشدد على أن الترفية يعتبر جزءا أساسيا من الإبداع، داعيًا لاستمرار مهرجان العلمين طوال العام، وتغيير اسمه.