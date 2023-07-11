الجهاز الفني للزمالك يخفف الحمل البدني على اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على النزول بالحمل البدني للاعبين، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من الإطالات بجانب تدريبات تأهيلية أخرى متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للمواجهة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا خلال هذه الفقرة للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.