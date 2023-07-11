الثانوية العامة 2023.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان الديناميكا بالقليوبية

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، حول امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة الذي أدوه الطلاب على مستوى المحافظة.

وأعرب عدد من الطلاب عن صعوبة الامتحان وأنه كان غير ملائم في الوقت، ومستوى التفكير فيه فوق الطالب المتوسط.

فيما قال عدد آخر إن الامتحان متوازن وبه عدد من التكات وخاصة في أسئلة المثالي لقياس التفوق وهي تحتاج لعمق في التفكير ووقت.

فيما كشفت غرفة عمليات امتحانات الثانوية، أن الامتحانات اليوم مرت بهدوء.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن نحو 48886 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لا سيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.