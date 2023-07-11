ضبط عصابة بيع الأسلحة النارية على فيس بوك في باب الشعرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة باب الشعرية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على "فرد خرطوش، ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما".

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.