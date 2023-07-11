بالفيديو.. خبير اقتصادي: زيادة الصادرات وخفض الواردات مؤشر على سير الدولة في الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن هناك زيادة في الصادرات وخفض في الواردات المصرية وهو ما يعطي مؤشرًا أن السياسة التي تنتهجها الدولة تسير على الطريق الصحيح سواء بدعم الصناعة والارتقاء بجودة المنتج وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم.

وقال "البهواشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتابع دائمًا الأسواق العالمية وعلى أساسها تقوم بوضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين، موضحًا أن المنتج المصري يشهد نفاذية يوم بعد يوم في الأسواق العالمية.

وتابع، أن مصر لديها سياسة وهدف واضح وهو وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار، حيث ما تم اتخاذه من خطوات تؤكد تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أنه بالرغم من حالة التراجع الاقتصادي التي يواجهها العالم إلا أن الصادرات المصرية في تزايد مستمر والأهم أنها في كافة المجالات.