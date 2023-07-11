"أوسوريو" يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة و ضرورة حصد الثلاث نقاط و مواصلة مسيرة الانتصارات ، و شدد أوسوريو على مواصلة العمل بكل قوة وتركيز و تنفيذ كل المطلوب بدقة.

وخلال الجلسة تطرق أوسوريو للحديث مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية في إطار البرنامج الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.