مسيرات روسية تستهدف منشآت للحبوب في ميناء جنوبي أوكرانيا.. وزيلنيسكي: الهجوم المضاد يسير على عكس المأمول

قالت أوكرانيا، الثلاثاء، إن طائرات مسيرة روسية استهدفت خلال الليل منشآت للحبوب في ميناء جنوبي في منطقة أوديسا، التي تضم ثلاث محطات بحرية أساسية لاتفاقية تصدير منتهية الصلاحية بين موسكو وكييف.

وقال حاكم المنطقة أوليج كيبر في بيان إن قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتنفيذ خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط ما مجموعه 26 طائرة مسيرة هجومية روسية في وابل من الهجمات الأخيرة.

فيما أشار كيبر أنه بينما تم تدمير غالبية الطائرات بدون طيار التي كانت تستهدف جنوب أوكرانيا، "أصابت طائرتان المبنى الإداري لإحدى منشآت الميناء".

وقال إن الحطام المتساقط من الطائرات بدون طيار تسبب في اشتعال النيران في محطتين قرب الميناء، بما في ذلك محطة الحبوب، وتم إخماد الحريق على الفور، ولم تسجل أية أضرار جسيمة أو إصابات.

كانت أوكرانيا قد أكدت أن قواتها ألقت القبض على القوات الروسية في مدينة باخموت الشرقية المدمرة، حيث كانت قواتها تكتسب المزيد من الأراضي في إطار هجومها المضاد.

وقالت الروايات الروسية عن القتال إن القوات الروسية صدت أو احتوت التقدم الأوكراني في الشرق والجنوب.

وبعد أكثر من 500 يوم من الحرب، ركز الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في أوائل الشهر الماضي على الاستيلاء على مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي والتقدم على القوات الروسية التي تحتجز باخموت.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي، المسؤول عن القوات البرية الأوكرانية: "العدو وقع في فخ، المدينة تحت سيطرة نيران قوات دفاعنا.. العدو يُخرج من مواقعه".

وفي الجنوب، قال الجنرال أولكسندر تارنافسكي عبر برنامج تليجرام إن القوات الأوكرانية "في حالة تحرك" وإن القوات الروسية فقدت ما يعادل مئات الرجال على مدار 24 ساعة.

فيما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد، المدعوم بإمدادات الأسلحة الغربية المتطورة، يسير ببطء أكثر مما كانت تأمل أوكرانيا.

ويقول محللون عسكريون إن كييف أرادت أن تشير إلى درجة من النجاح على الأقل للقادة الذين يحضرون قمة الناتو في ليتوانيا التي تبدأ يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت هجمات أوكرانية في ثلاث مناطق بمنطقة دونيتسك، بما في ذلك كليششيفكا، التي كانت محور اشتباكات في الأيام الأخيرة بالقرب من باخموت.