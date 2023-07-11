الثانوية العامة 2023| امتحان الديناميكا يرسم الفرحة على وجوه الطلاب بجنوب سيناء

سيطرت حالة رضا بين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) عقب انتهاء امتحان مادة الديناميكا، مؤكدين أن الامتحان يعد من أفضل الامتحانات حتى الآن، وفي مستوى الطالب المتوسط وأي طالب يمكنه أن يحل ويجمع درجات بسهولة، كما أن زمن الامتحان كان مناسبا للمراجعة.

وقال الطالب أدهم شكري (علمي رياضيات)، بلجنة مدرسة الأمل الرسمية لغات في العاصمة طور سيناء: “إن الامتحان ولله الحمد جميل جدا، والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، حتى الجزئيات الصعبة كانت قليلة نقطتين على الأكثر، وسهل حلها مع تركيز بسيط، ووقت الامتحان مناسب، وربنا يكرم في امتحان الجبر الخميس المقبل، كما أكد أنه أفضل امتحان بالنسبة لعلمي الرياضيات حتى الآن”.

وكان طلاب الثانوية العامة، قد أدوا اليوم الثلاثاء، امتحان مادة "الديناميكا" شعبة الرياضيات، في الفترة (9 صباحا حتى 11 صباحا)، ولمدة ساعتين.

وفي محافظة جنوب سيناء، يبلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1200 طالب وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبو رديس، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد ترأس غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة ومقرها ديوان المديرية في العاصمة طور سيناء.

وشدد على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا.

كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يجرى تناولها.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.