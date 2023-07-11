يوم روحي لطلاب مدارس الأحد في كنيسة القديس جاورجيوس بالأردن.. صور

أُقيمَ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في الأردن بمحافظة الكرَك، يومٌ روحي بالتعاونِ مع جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسيّة، وجاء ذلك بعد خدمة القدّاس الإلهي التي أقيمت اليوم.

وشملَ طلابَ مدارسِ الأحد من كنائسِ أدر والربّة وحمود بمشاركةِ الأخوةِ المرشدينَ وبحضورِ الآباء الكهنة في المحافظة.

ومرّ الطلاب بالعديدِ من المحطاتِ التعليمية التي تحدّثت عن بعضِ الأفعال الغير محبّبة مثل: الإدانة والنميمة والشتائم والثرثرة والكذب ونقل الكلام بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها، و ردّ الفعل المناسب لهذه الأفعال ومحاربتها.

كما مرّ الطلاب بالعديد من المحطات الترفيهية والألعاب الهادفة لإيصال الفكرة العامّة لهذا النشاط، وتحدّث المرشدونَ مع الطّلاب حولَ أهميّة ضبطِ الحواسّ التي هي مداخلٌ للأفكار ممّا يؤدي الى تنقية الذهن والقلب من الأفكار الشريرة.

كما مرّ الطلاب بمحطاتٍ أخرى حملتِ الكثير من الأسئلة والمعلومات حولَ أسفار العهد القديم والجديد وتعلّم الأناشيد الدينية الجميلة.

وبعد مائدةِ المحبّة التي قدّمتها الكنيسة في أدر، قضى الطلاب وقتًا ترفيهيًّا رائعًا ترك على وجوههم البسمةَ والفرح.