مقتل 3 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة جنوب غرب اليابان

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "ماتسونو هيروكازو" اليوم الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار الغزيرة على جنوب غربي البلاد.

وقال هيروكازو - في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية - إن الأمطار الغزيرة في جنوب اليابان تسببت في انهيارات أرضية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد ثمانية آخرين، وأمرت السلطات عشرات الآلاف من السكان بمغادرة منازلهم.

وتابع أن المسئولين يحققون فيما إذا كان مقتل ثلاثة أشخاص آخرين له صلة بهطول الأمطار أم لا، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.

وأعرب هيروكازو عن تعازيه لعائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وعن تعاطفه الصادق مع المتضررين جراء هذه الكارثة.

وأضافت القناة أن وسائل النقل لا تزال معطلة حتى وقت مبكر من اليوم، مع توقف بعض خدمات القطارات وإغلاق الطرق السريعة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن 1400 منزل.