التضامن: نستهدف توفير نصف مليون وظيفة ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة.. فيديو

قالت أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن الوزارة شريك أساسي في البرنامج الرئاسي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتكون من 3 محاور، منها محور التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي، الخاص بتنظيم الأسرة.

وأضافت "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة يساعد على الاهتمام بجودة حياتها وحياة أطفالها وبالتالي لن تنجب إلا من تكون قادرة على تربيتهم وتعليمهم والاهتمام بصحتهم، موضحًة أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة يستهدف توفير نصف مليون وظيفة أو مشروع للسيدات، خاصة السيدات صغار السن.

وتابعت، أنه يتم العمل على السيدات صغيرة السن حتى 35 سنة وهم من في سن الإنجاب، موضحة: " نعمل على تأهيل السيدات تدريجيا للتعامل مع المشاريع".

وأكدت "زكي": "نعاني فقط من إقبال السيدات وفكرة تغيير السلوك لديها، والاستجابة قليلة ولكننا مستمرون في توعيتهم وتحفيزهم بشكل منتظم، لتغيير تفكيرهم".