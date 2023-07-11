"الدايت مش حرمان".. 7 أطعمة خارقة لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن هو الهدف الذي يسعى إليه الأغلبية، بما يتطلبه من انضباط والتزام ووعي في اختيار الوجبات الصحية والبعد عن النشويات والدهون والعادات الغذائية الخاطئة، وينتهي الأمر بمعظم الناس بتجويع أنفسهم والحرمان من كافة الأطعمة، ولذلك كشفت أخصائية التغذية "أفني كول" كيف يمكن جعل الطعام صحيًا مع هذه الأطعمة الفائقة لفقدان الوزن، وذلك وفق ما ذكر موقع «healthshots» الطبي المتخصص، وتوضح "البوابة نيوز" في التقرير التالي 7 أطعمة يمكن تناولها بين الوجبات لإنقاص الوزن

1- المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هي أفضل الخيارات لأنها توفر الدهون الصحية والألياف والبروتين، تذكر أن تستهلكها باعتدال بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

2- الزبادي

يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم. فهو يمنحك شعورًا بالامتلاء لفترة طويلة ويساعد في إنقاص وزنك، يمكنك اختيار النوع العادي أو اختيار الأصناف قليلة الدسم وإضافة بعض الفواكه الطازجة أو رش المكسرات لمزيد من النكهة والقوام.

3- البيض المسلوق

مصدر جيد للبروتين الذي يمكن أن يساعد في كبح الشهية المتزايدة، إذ يُعد البيض المسلوق وجبة خفيفة سهلة الهضم.

4- الحمص

تقترح الخبيرة تقليب الحمص المسلوق بقليل من زيت الزيتون والتوابل مثل الكركم والكمون والبابريكا، قم بشويها في الفرن حتى تصبح مقرمشة للحصول على وجبة خفيفة غنية بالبروتين.

5- البقوليات

يمكنك مزج براعم البقوليات المنبثقة مثل الفاصوليا والحمص والبازلاء السوداء مع البصل المفروم والطماطم والخيار وعصير الليمون، ويمكن أيضا رش القليل من الماسالا للحصول على نكهة منعشة إضافية.

6- الجبن القريش

بسبب انخفاض السعرات الحرارية والدهون، يحتوي جبن القريش على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، وهو طعام «خارق» لإنقاص الوزن.

7- الفواكه والخضراوات

لأنها غنية بالعناصر الغذائية الحيوية ومضادات الأكسدة والألياف ومنخفضة السعرات الحرارية، اختر خيارات مثل التفاح والتوت والجزر والخيار والكرفس؛ فهي تساعد في تعويض أي نقص بجسمك بشكل صحي.