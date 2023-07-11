بالفيديو.. الأولى على الجمهورية في التعليم الفني: "مدخلتش ثانوية عامة عشان المصاريف وأتمنى أكون مهندسة"

كشفت الطالبة بسمة شوقي، تفاصيل حصولها على المركز الأول فى التعليم الفني الصناعي، قائلة: "حصلت على المركز الأول بكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى"، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سن صغيرة، واستطاعت الحصول على المركز الأول بشكل دائم على مدار سنوات دراستها.

وقالت "بسمة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن بداية مسيرتها كحاصلة على المراكز الأولى فى التعليم الفني الصناعي، هي حصولها على مجموع 292 من 300 فى الصف السادس الابتدائي، ونفس الشيء لفترة إعدادي، حتى استكملت الدبلوم الصناعي، ولم تكن تريد الالتحاق بالثانوية العامة نظرا لارتفاع تكلفتها بالنسبة لها.

وتابعت: "مفضلتش أدخل التعليم العام نظرًا لأنه أكثر تكلفة ومحبتش أضغط على والدتي فى الدخول للثانوية العامة، وأتمنى بعد المعهد أدخل كلية الهندسة".