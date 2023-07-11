كيفية التعامل الصحيح مع المحاصيل خلال موجة الطقس الحار.. فيديو

قال خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية والإرشاد والتدريب، إن أكثر المحاصيل تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة هم الأرز والذرة الشامية وفول الصويا، مشيرًا إلى أن البلاد ستتأثر بموجة طقس حارة خلال الأيام القادمة، وتلك الموجة ستؤثر بشكل كبير وواضح على تلك المحاصيل.

وأضاف "جاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المحاصيل تطلب ري بشكل واضح ومستمر، موضحًا: " لا يجب أن يتم ري المحاصيل في فترة الظهيرة وري المحاصيل بانتظام والتعامل مع الحشرات والآفات".

وتابع، أن المحاصيل الزراعية بها أصناف يمكن زراعتها في أماكن معينة ولا يمكن زراعتها في أخرى، وذلك نتيجة لطبيعة المحاصيل، موضحًا أن المعهد بدأ في نشر المعلومات والاسترشادات للمزارعين، للتعامل مع أشعة الشمس، مثل ري المحاصيل بانتظام ، ومقاومة المبيدات الحشرية.