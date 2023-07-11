قافلة طبية لصالح المرضى غير القادرين من أبناء محافظة المنيا

شاركت جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، استئناف العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين حيث تم تنظيم قافلة طبية اليوم الثلاثاء، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريض ضمن المرضى الأولى بالرعاية قرى ابو جرج وشمس الدين وصفط ابو جرج وعزبه عبد الرازق مركز بنى مزار.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان، ان القافلة بدات من التاسعة صباحا بمستشفى المنيا الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأضاف أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.