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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات وكالة اللغات بشؤون الحرمين خلال موسم الحج

الحج والعمرة
الحج والعمرة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة عن عدد المستفيدين في بث برنامجها خلال موسم الحج لعام 1444هـ بعنوان "أحكام الحج ومقاصده بـ10 لغات عالمية وبـ (20) حلقة يومية، استفاد منه أكثر من 207 آلاف و865 مستفيدا.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء- أن البرنامج يقدم ضمن حلقاته اليومية التعريف بأحكام الحج ومقاصده ومناسكه، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعة (FM)، مشيرًا إلى أنه من أهم الموضوعات التي يطرحها البرنامج (من مقاصد الحج "تحقيق العبودية لله عز وجل"، أنواع النسك، وأعمال أيام التشريق، قصة الوداع).

وأشار الحميدي إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم الحج، في تعريف الحجيج بأبرز مقاصد الحج وأحكامه ومناسكه بلغاتهم.

موسم الحج السعودية