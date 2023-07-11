واشنطن: أعضاء "الناتو" يرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف على هامش القمة المنعقدة في ليتوانيا.

قال سوليفان في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن " أعضاء الناتو سيرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلتقي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتأكيد دعم واشنطن لكييف ".

وأشار سوليفان إلى أن الناتو سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا للحلف، موضحا أن اجتماع قادة الحلف سيشهد مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي والأزمة في أوكرانيا وحزم المساعدات الجديدة لدعم حاجاتها على المدى الطويل.

وكان زيلينسكي قد أعرب أمس عن ثقته في انضمام بلاده إلى حلف الناتو، متوقعا أن تنجح قمة الحلف التي تبدأ اليوم في ليتوانيا بوضع "طريقة" تنضم كييف من خلالها رسميا إليه.