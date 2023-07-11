برلماني: الإفراج عن الأعلاف هدفه تخفيف العبء عن الفلاحين

قال النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إن الإفراج المتواصل عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزي هدفه حل أزمة أعلاف الحيوانات لتخفيف عبء تكلفة تربية الماشية عن الفلاحين، ودعم صناعة الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأوضح عويان، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى توفير الأعلاف خاصة الذرة والفول الصويا في الأسواق لأنها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار الأعلاف لوقف زيادة أسعار الدواجن وحيوانات المزارع في الأسواق.

وطالب عويان المواطنين بالإبلاغ عن أي فرد يخالف قرارات الحكومة ببيع خامات العليقة والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر.

وأشاد النائب حازم عويان، بإعلان وزير الزراعة بالإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا لدعم صناعة تربية الدواجن وحيوانات المزرعة.