غيابات الزمالك أمام الأهلي في القمة 126

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة الأهلي، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي مصطفى شلبي، لاعب الوسط، على رأس غيابات الزمالك في مباراة القمة، لإصابته بكسر في وجه القدم، كما يبتعد عبد الله جمعة، عن المشاركة لعدم الجاهزية، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويغيب محمود حمدي الونش بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، وتواجده فى قطر حاليا للخضوع لفترة تأهيل، ويواصل محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، الغياب عن مباريات الفريق، بسبب الإصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة في الركبة.

ويستعيد الزمالك جهود ثلاثي المنتخب الأولمبي، حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي انتهت بحصد الفراعنة للمركز الثاني والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويدخل الزمالك لقاء القمة برصيد 59 في المركز الثالث، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارةو في 7 مواجهات أخرى.

على الجهة الأخرى، الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، برصيد 75 نقطة، بعد سقوط بيراميدز بهدفين لهدف أمام سيراميكا كليوباترا.