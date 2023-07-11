صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 16,989.64 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3,396.79 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الآخر بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 20,663.19 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.26%، مسجلا 7,119.5 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.6% وصولا لمستوي 2,854.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 20,669.58 نقطة.

بينما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3,127.92 نقطة