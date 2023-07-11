اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة وشديد الحرارة جنوب الصعيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 2 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة.