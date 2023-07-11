احتفالات "الثقافة" بذكرى ثورة 30 يونيو.. خصم 25%؜ على إصدارات القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، خصم 25% على جميع إصداراته، ويستمر هذا الخصم حتى 18 يوليو الجاري، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة المتوفرة بمنفذ البيع: "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي.. بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول والثاني، والكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي، وترجمة علي إبراهيم منوفي، و"دماغ الأخلاق.. علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو، وترجمة سما طه، و"فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز، من ترجمة وتقديم شكري مجاهد، و"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة والتاريخ الاجتماعي والثقافة" من تحرير أنطوني غورمان، وديدييه مونسيو، ومن ترجمة ربيع وهبة.

وأيضا "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون، وترجمة كرم عباس، و"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور.. كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر"، من تأليف ماريلين بوث، وترجمة سحر توفيق، و"تدبر الكبر.. محاورات حول التقاعد والحب والتجاعيد والندم" من تأليف مارثا نوسباوم، وسول ليفمور، وترجمة هشام ممدوح طه، و"أهل التشريع وأهل التأويل.. في الحداثة و ما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان، وترجمة حجاج أبو جبر، و"الأفريكانية" من تاليف أريانا داجنينو، وترجمة مروى ممدوح سالم، و"مقدمة في الأناجيل الثلاثة.. متى ولوقا ومرقس" من تأليف يوليوس فلهاوزن، وترجمة هاني فتحي مرسي.

"داروين و نظرية التطور للنشء" من تأليف باسكال بيك، وترجمة عاصم عبد ربه، و"قصة كوريا.. فهم الكوريين وثقافتهم" من تأليف تشوي جون شيك، و"مدرسة الحمقى.. شيزوفرينيا" من تأليف ألكسندر سوكولوف، وترجمة محمد نصر الدين الجبالي.