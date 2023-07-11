بالفيديو.. رئيس قسم الإذاعة بإعلام القاهرة: اتصال الرئيس بنظيره الجزائري مهم جدًا قبل قمة دول جوار السودان

قال الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، إن مصر والجزائر تربطهما علاقات كبيرة منذ أيام الثورة الجزائرية، ونظرًا لأنهم دولتين من دول شمال أفريقيا فأنهم يعتبرا امتدادا طبيعيا لبعضهما البعض، كما أن هناك علاقات جيدة تربط بين الشعبين المصري والجزائري.

وأضاف "جلال" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، جاء في توقيت شديد الأهمية، لأن هناك تحديات كبيرة في المنطقة ومن المهم التنسيق المشترك بين دولتين بنفس ثقل مصر والجزائر سواء الثقل التاريخي أو عدد السكان أو المساحة أو الدور الاقتصادي للدولتين.

وتابع، أن التنسيق بين مصر والجزائر أصبح ضرورة مهمة جدًا للأوضاع الموجودة في المنطقة، موضحًا أن التنسيق بين الدولتين مرتبط بالوضع في المنطقة لا سيما قبل أيام قليلة من استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان لمحاولة حلحلة الأزمة وحقن الدماء وإنهاء القتال.

وأردف، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، أن الوضع بالسودان يؤدي لخسارة الجميع، لذلك فإن هناك ضرورة للتنسيق بين دول الجوار من أجل الوصول لموقف مشترك.