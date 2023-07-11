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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط ترفع علم إيران

ناقلة نفط ترفع علم
ناقلة نفط ترفع علم إيران
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أعلن خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، أنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها النفط "بطريقة غير قانونية".

وقال خفر السواحل في بيانه إن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272.569 طنا من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأفاد بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تضخ النفط إلى سفينة "ستينوس" التي ترفع علم الكاميرون.

وقال إن السفينة يشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من الميناء.

احتجاز ناقلة نفط علم إيران خفر السواحل الإندونيسي