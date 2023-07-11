10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا في التعاون مع المنظمات الدولية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في التعاون مع المنظمات الدولية، والتعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، منذ عام 2014 حتى 2023.

وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة صباح اليوم، تتضمن الآتي: "حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، وفي هذا الإطار أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو- إلكسو- إيسيسكو)، على الدور الرائد الذى حققته اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم فى مجال التعاون مع المنظمات الدولية، واستضافة المؤتمرات العلمية الدولية، وتنظيم العديد من البرامج والمشروعات والدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع المنظمات الثلاث (اليونسكو، الإلكسو، الإيسيسكو) على نحو يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية (رؤية مصر 2030) خلال الفترة من 2014 حتى 2023.

وأشار الوزير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد العديد من الفعاليات التى شاركت فيها جمهورية مصر العربية، ومنها: مشاركة مصر فى أعمال الدورة العادية الـ119 للمجلس التنفيذى للألكسو، والدورة الـ216 للمجلس التنفيذى لليونسكو، وكذلك احتضان مصر الدورة الثالثة للأسبوع العربى للبرمجة، فضلًا عن مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة بالتعاون مع منظمة الألكسو ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية".

ومن جانبه، أشار د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية خلال عام 2023، ومنها: تنظيم اللجنة فعاليات المرحلة الأولى لمشروع " تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة" بالإضافة إلى عقد الدورة التدريبية الوطنية حول "الاستشراف الإستراتيجى من أجل اتخاذ القرار" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لافتًا إلى اختيار د. منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية، والرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ضمن ١٢ خبيرًا باللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الماب الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، ابتداء من الأول من يناير 2023 ولمدة ٤ سنوات.

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى فوز د. عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأستاذ كرسى اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه، برئاسة الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف فى ميثاق اليونسكو لعام 2001، والدورة الرابعة عشر لاجتماع الهيئة الاستشارية والتى عقدت خلال شهر يونيو 2023 بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وكذلك فوز د. مسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومي للبحوث عام 2023 بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية في علوم الحياة لعام 2022 في إصدارها السابع.

وأوضح د. محمد سمير حمزة أنه خلال عام 2023 تم عقد الاجتماع الدوري لمناقشة تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس بالتعاون مع الإيسيسكو، مشيرًا إلى تنظيم اللجنة الوطنية بالتعاون مع الألكسو العديد من الأنشطة، ومنها: ورشة عمل حول "استخـدام تحليلات البيانات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة"، فضلًا عن تنظيم دورة تدريبية حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات في تدريس العلوم".

ولفت القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى تنظيم اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، ووزارة السياحة والآثار، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية NMEC دورة تدريبية بعنوان "تدريب العاملين في إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار" خلال الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2023، ويأتى ذلك فى إطار الدور المحورى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.

وأضاف د. محمد سمير حمزة أنه تم اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي لعام 2022، وفوز جمهورية مصر العربية بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي لعام 2022، وانضمام مدينة الفيوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022، وفوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021، كما فازت مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم "GNLC" التابعة لليونسكو عام 2019، وكذلك فازت محافظة الجيزة ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017، فضلًا عن فوز جامعة عين شمس بجائزة (كونفوشيوس) لمحو الأمية لعام 2021.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تشجيع التعاون الدولى وخاصة التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمى فى ظل التعاون مع المنظمات الدولية (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) بما ينعكس إيجابيًا على النهوض بالتراث الثقافى، فضلًا عن تأهيل وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى فوز جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو، وفازت أيضًا بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، كما فازت مصر أيضًا للمرة الثانية على التوالي بمقعد نائب الرئيس ممثلًا عن المجموعة العربية لليونسكو في لجنة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنية بدراسة المشروع الأولي للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بالإضافة إلى إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية عام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مصر فازت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017 حتى 2021 ضمن 58 دولة عضو في المجلس من أصل 193 دولة عضو بالمنظمة، كما تم انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

كما نجحت اللجنة الوطنية المصرية في إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوي ومولد شاعر النيل حافظ إبراهيم في برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو لعامي 2022 – 2023، وكذا إدراج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي عام 2021، فضلًا عن إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث والشخصيات البارزة التي يمكن لليونسكو الاحتفال بها، بالإضافة إلى فوز مؤسسة "مصر الخير" بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهن بالمجتمع عام 2018، وكذلك فوز جمعية (قبس من نور) المصرية بجائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية غير النظامية عام 2017.

ونفذت اللجنة العديد من الأنشطة والمشروعات وورش العمل والندوات خلال العشر سنوات الماضية، من أهمها: استضافة مصر المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، وكذلك استضافت الدورة الـ42 بالمجلس التنفيذي والدورة الـ14 من المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك استضافة جمهورية مصر العربية أولمبياد البحث العلمي بالتعاون مع منظمة الألكسو عام 2019، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2018، ومنها: مشروع (تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة).