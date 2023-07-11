الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية والطقس حار رطب على القاهرة الكبرى.. فيديو

قالت الإعلامية منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا تاما في الأحوال الجوية وسيستمر تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط، ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، لافتةً إلى أن نشاط الرياح اليوم لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

وأضاف "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

وتابعت، أن الطقس سيكون حار رطب خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار.

وأردفت، أن هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع دخولنا في فترة الليل وغياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، حيث نشعر به في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من اليوم، ستبدأ تنخفض ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط ويكون البحر معتدلا ومؤهلا لكل أعمال الصيد وأعمال الملاحة البحرية وأعمال التنزه، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط اليوم سيكون ما بين 1.5 إلى 2 متر.