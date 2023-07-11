الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم "الجلزون"، شمال "رام الله" بوسط الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عسكر" الجديد شرق مدينة "نابلس"، شمال الضفة الغربية، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي، واعتقال اثنين آخرين، أحدهما أسير مُحرر.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من "طولكرم" الواقعة شمال شرق الضفة الغربية، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.