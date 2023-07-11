الولايات المتحدة ترحب بقرار المفوضية الأوروبية بشأن إطار عمل حول خصوصية البيانات

رحبت الولايات المتحدة بقرار المفوضية الأوروبية بشأن إطار عمل حول خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار من شأنه أن يسمح بنقل البيانات الشخصية بأمان من أوروبا إلى الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد قوة علاقاتنا عبر الأطلسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس اعتماد إطار قانوني جديد للسماح بنقل بيانات شخصية إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي، بعدما أبطل القضاء الأوروبي إطارين سابقين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: "سيضمن إطار حماية البيانات الشخصية الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات آمنة للبيانات ويوفر ضمانة قانونية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي".