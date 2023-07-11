اليوم.. 5 طلبات إحاطة على طاولة «اتصالات النواب»

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مصطفى خالد فتح الباب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أبطوجه التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

• طلب الإحاطة المقدم من النائب/ هاني مصطفى خضر، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد قرية مليج وقرية زوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

• طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سحر صدقي، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

• طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عبدالفتاح الشحات، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية العوامر وبنى برزة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا.

• طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سهام بشاي، بشأن تأخر البدء في إنشاء مكتب بريد نموذجي بمدينة الوسطى بمحافظة بنى سويف.

