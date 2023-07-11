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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. 5 طلبات إحاطة على طاولة «اتصالات النواب»

اتصالات النواب
اتصالات النواب
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تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

•  طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مصطفى خالد فتح الباب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أبطوجه التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.
•  طلب الإحاطة المقدم من النائب/ هاني مصطفى خضر، بشأن عدم البدء في إنشاء مكتب بريد قرية مليج وقرية زوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
•  طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سحر صدقي، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية العوامر الغربية مركز أبو تشت بمحافظة قنا.
•  طلب الإحاطة المقدم من النائب/ عبدالفتاح الشحات، بشأن الموافقة على إنشاء مكتب بريد بقرية العوامر وبنى برزة التابعة لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا.
•  طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ سهام بشاي، بشأن تأخر البدء في إنشاء مكتب بريد نموذجي بمدينة الوسطى بمحافظة بنى سويف.
 

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب طلبات إحاطة النائب أحمد بدوي