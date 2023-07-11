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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.7785 جنيه للشراء، مقابل 33.8963 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  39.4072 جنيه للشراء، مقبل 39.5333 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.6465 جنيه للشراء، مقابل 34.7703 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.6696 جنيه للشراء،  مقابل 21.7418  جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2603 جنيه للشراء، مقابل 4.2748 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2213 جنيه للشراء، مقابل 8.2474 جنيه للبيع.

 كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.3458 جنيه للشراء، 100.6918 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 8.3966 جنيه للشراء ، مقابل  8.4235 جنيه للبيع.

اسعار العملات العملات اليوم