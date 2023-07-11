نجلة الفنان إيمان البحر درويش تطلب الدعاء لوالدها

بعد غيابه عن الأضواء وتردد الشائعات عن أسباب غيابه منذ فترة، نشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة لوالدها وهو على فراش المرض وعلقت عليها قائلة: “سيشهد التاريخ إن ده بقى إيمان البحر درويش".

وظهر في الصورة الفنان إيمان البحر درويش بتغير كبير في الملامح وأعراض المرض تظهر عليه وسط دعوات جمهوره بالشفاء له.

وكانت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش قد قالت سابقا في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

وكتبت أمنية: "والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر وفين إيمان البحر.. أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد وماحدش معتقله.. ولكن هو في العناية المركزة عشان حصله انتكاسة.. فا بدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعو له".

ويذكر أن الفنان إيمان البحر درويش، هو حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، وحقق شهرته من أداء أغاني جده بتوزيعات موسيقية جديدة، وكذلك من بعض أغانيه مثل "طير في السماء"، وتولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين بين عامي 2017 و2019.