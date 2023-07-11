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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

10 قتلى بهجومين مسلحين في الإكوادور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل 10 أشخاص وجرح 10 آخرون بينهم أطفال، فى هجومين مسلحين وقعا الأحد في مدينة جواياكيل الإكوادورية الساحلية التي تشهد أعمال عنف دموية بين عصابات المخدرات، وفق ما أعلنه مسؤولون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ووقعت عمليتا إطلاق النار في اثنين من الأحياء الفقيرة للمدينة، التي شهدت منذ أبريل ثلاثة اعتداءات مماثلة على الأقل.

وأعلنت النيابة العامة يوم الاثنين، أن عملية إطلاق النار الأولى وقعت في حي "سيتي لاجو" في جنوب المدينة، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين، بينهم أطفال يبلغون عامين و13 و14 عاما.

أما عملية إطلاق النار الثانية، فوقعت في شمال جواياكيل وقتل فيها 6 أشخاص.

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