اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "العجوز بائع المسافات" لمحمد ممدوح

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "العجوز بائع المسافات" للقاص محمد ممدوح، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتعد "العجوز بائع المسافات" المجموعة القصصية الثالثة للكاتب محمد ممدوح، وقد صدرت عن دار ميتا بوك في القاهرة، وتأتي بعد مجموعتيه "سراب أزرق"، و"كاميرا تصطاد بحرا".

وقد حاز المؤلف الشاب محمد ممدوح عددا من الجوائز من بينها: مركز رامتان الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، دورة عبدالرحمن الأبنودي، عن مخطوط "سيارة كفافيس" عام ٢٠١٥، والمجلس الأعلى للثقافة، دورة خيري شلبي، ٢٠٢٠، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".