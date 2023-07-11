ثلاثيات كولر "كلمة السر" في تتويج الأهلي باللقب 43 للدوري

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميا بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، ليستعيد اللقب المفضل بعد خسارته لصالح غريمه التقليدي الزمالك في الموسمين الماضيين.

وسيطر الأهلي على المسابقة وسط تفوق واضح للمارد الأحمر الذي حسم اللقب بعد 29 مباراة فقط بدون هزيمة وقبل 5 مباريات من نهاية المسابقة.

و استحوذ الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على الأرقام القياسية بتحقيق 23 فوزا وتعادل في 6 لقاءات وعدم تلقى أي خسارة حتى الآن ولم يتلقى إلا 7 أهداف كأقوى خط دفاع كما سجل 57 هدفا كأقوى خط هجوم.

وكانت ثلاثيات الأهلي تحت قيادة “المارشال" السويسري مارسيل كولر كما يلقبه جمهور الأهلي كلمة السر في التتويج بلقب الدوري ليحقق البطولة رقم 5 هذا الموسم بعد الفوز بلقبين للسوبر المصري ولقب الكأس ودوري أبطال أفريقيا وأخيرا الدوري الممتاز.

ويمتلك الأهلي تحت قيادة كولر رقماً مميزاً في الموسم الحالى بالفوز بثلاثيات حيث أنهى 8 مباريات بالفوز بنتيجة 3-0 من أصل 23 لقاء حقق فيها الفوز، وتعد هذه النتيجة هي الأكثر تكراراً في مشوار الأهلي خلال الموسم الحالى بالدوري .

وجاءت الثلاثية الأولى للأهلي في الدوري على حساب الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة وكرر نفس النتيجة أمام منافسه المباشر بيراميدز في الجولة 11.

كما كان الغريم التقليدي الزمالك أحد ضحايا ثلاثيات كولر مع الأهلي في الدوري بعدما فاز المارد الأحمر على الفارس الأبيض في قمة الدوري الأول بنتيجة 3-0.

وواصل الأهلي تفوقه مع مارسيل كولر وكرر الفوز بنتيجة 3-0 على كل من أسوان في الجولة 19، وغزل المحلة في الجولة 23 وفاركو في الجولة 25 وحرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 16 وعلى البنك الأهلي.