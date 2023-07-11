مفاجأة.. فيفا يقرر إيقاف أليو ديانج 6 أشهر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة إيقاف المالي، أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب مستحقات متأخرة لوكيل أعماله السابق.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس2": وصل خطاب رسمي يوم الإثنين، إلى النادي الأهلي من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يقضي بإيقاف المالي أليو ديانج 6 شهور بسبب مستحقات متأخرة لوكيل أعماله السابق بـقيمة 250 ألف دولار.

وأضاف إبراهيم فايق أن تلك الأزمة مثارة منذ انتقال أليو ديانج للأهلي قادمًا من مولودية الجزائر.

وأشار فايق إلى أنه كان هناك حكم من فترة سابقة يلزم اللاعب بالدفع ولكن أليو ديانج لم يسدد المستحقات لوكيل أعماله السابق الدي تقدم بشكوى ضد اللاعب الدولي المالي.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ليتوج الفريق باللقب 43 في تاريخه، والأول له بعد عامين من الغياب.