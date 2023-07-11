رئيس نادي البنك الأهلي: كملت على خير بعد موسم صعب على الجميع

أعرب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن سعادته بعد العودة من المحلة بنقطة التعادل ، مع غزل المحلة، التى ضمن بها فريق البنك الأهلي البقاء في بطولة الدوري العام الممتاز فى الموسم المقبل قبل مباراته في الجولة الأخيرة من عمر الدوري أمام فيوتشر .

وقال نصار ، فى تصريحات إذاعية إن تصحيح مسار فريق البنك الأهلي، بدأ قبل نهاية الدور الأول بمباراتين والفريق وصل إلى أفضل مستوى له فى الدور الثاني مع المدير الفني بابا فاسليو، الذى نجح في تحقيق النتائج الإيجابية وحصل على 24 نقطة ساهمت في تعديل مركزه حيث لم يخسر سوى لقاء الأهلي .

وقال نصار : هذا الموسم الأصعب على كل الفرق وليس على البنك الأهلي، بمفرده حيث يكفى إنه كان هناك 8 فرق تتصارع من أجل البقاء في الدوري والهروب من شبح الهبوط الذى يتم حسمه حتى الجولة الأخيرة .

وقال رئيس نادي البنك الأهلي، الحمد لله كملت على خير وضمنا البقاء في بطولة الدوري العام وسيكون لقاء فيوتشر فى الجولة الأخيرة لتحسين مركز البنك الأهلي فى الجدول بعدها يبدأ فى الموسم المقبل.